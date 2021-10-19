Засідання відбудеться на вимогу президента.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання на четвер, 21 жовтня, позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляється на офіційному сайті ВРУ.

У розпорядженні № 349 зазначається, що засідання скликається на вимогу президента України. Відбудеться позачергове засідання одразу після завершення чергового засідання.

У порядку денному 14 питань. Зокрема, серед запропонованих до розгляду законопроектів - про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану (№5464), про енергетичну ефективність (№4507) та щодо розвитку високоефективної когенерації (№4527).

Читайте такожТаран про оборонну угоду зі США: реальні результати Україна побачить у 2022 роціТакож глава держави просить ВР невідкладно розглянути законопроекти про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (№ 6055); про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС (№4554).

Крім того, пропонується ратифікувати Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації (№0075).

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Автор: Надя Пришляк