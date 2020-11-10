Члени Комітету Європейського парламенту із закордонних справ також розкритикували спроби влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інституції і правоохоронні органи.

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ незадоволений реформою судової системи в Україні.

Як сказано на сайті Європарламенту, комітет ЄП з питань закордонних справ схвалив звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію.

Підтримали цей документ 53 євродепутати, не підтримали 7 і утрималися 8 євродепутатів.

Члени комітету позитивно оцінили прогрес України у впровадженні важливих реформ, котрі просувають країну ближче до політичної асоціації і економічної інтеграції з ЄС.

Зокрема, відзначається, що Україна демонструє поступ у виконанні взятих зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію, особливо у таких галузях як сільське господарство, енергетика, банківська справа, децентралізація, цифрова економіка, довкілля та виборчі процедури.

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Водночас євродепутати попередили, що в Україні досі необхідно впровадити ряд реформ, аби уникнути будь-якого відкоту назад, й особливо наголосили, що серед усіх державних інститутів судам довіряє найменша кількість українців.

Крім того, депутати критикують спроби влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інституції та правоохоронні органи й висловлюють розчарування через брак прогресу у процесі демонтажу олігархій в Україні.

Також сказано, що суттєві результати у боротьбі з корупцією мають вкрай важливе значення для підтримки громадянами реформ.

Євродепутати закликають Єврокомісію розробити якісні механізми для моніторингу втілення реформ в Україні, в тому числі за чіткими показниками і принципами обумовленості.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали Угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

Угода є основним інструментом для більш тісного зближення України і Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, більш сильним економічним зв'язкам і взаємній повазі спільних цінностей.

Економічна частина угоди - про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС – набула чинності з 1 січня 2016 року.

6 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та ЄС наступного року спільно оцінюватимуть досягнення цілей Угоди про асоціацію.

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Автор: Віталій Саєнко