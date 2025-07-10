Україна дуже широко використовує електронні комунікації між громадянами і ТЦК та СП, каже депутат.

Російські удари по територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають на меті внести дисбаланс, панічну складову у процес мобілізації в Україні, проте системної загрози цьому немає, адже законодавство дозволяє дуже широко використовувати електронні комунікації між громадянами і ТЦК та СП. Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Українському радіо.

"Російська Федерація відчула, що їй захопити всю Україну за дні, тижні, місяці й роки не вдалося і що український народ згуртувався і дійсно мобілізація дуже швидко дала результати. Сектор безпеки і оборони чисельності з 250 000 на початок війни дуже швидко набрав спроможності у понад один мільйон осіб. І Росія почала системно дискредитувати ідею мобілізації в Україні", - пояснив нардеп.

За його словами, через різноманітні свої медійні ресурси і соцмережі РФ "намагається якраз підсвічувати ті проблеми, які дійсно є". Водночас, за його словами, вони не є системними.

Відео дня

"У парламентському комітеті з питань нацбезпеки та оборони є статистика, що до 98% процесів мобілізації відбувається абсолютно спокійно і без будь-яких конфліктів. А ці кілька відсотків, які викликають резонанс у суспільстві, формують певним чином цю суспільну думку. І Росія підігріває відповідні настрої, гіперболізує їх", - зазначив Веніславський.

Атаки по ТЦК - продовження попереднього сценарію

Сценарій завдавання ударів по ТЦК якраз і є продовженням сценарію дестабілізації мобілізаційних заходів, каже він, адже ТЦК займаються не тільки безпосередньо мобілізацією, а й рекрутингом, веденням обліку громадян тощо.

"Тому це має на меті внести дисбаланс, панічну складову у процес мобілізації. Але завдяки тому, що ми ухвалили законодавство, яке дозволяє на сьогодні дуже широко використовувати електронні комунікації між громадянами і ТЦК та СП, то системної загрози для мобілізації немає", - запевнив депутат.

Говорячи про небажання українців мобілізовуватися, він заявив, що ніхто не очікував, що війна триватиме 3,5 роки, мовляв, у перший рік показники мобілізації були гарні і люди добровільно йшли до ТСК та СП.

"Потім почалася системна робота, але деякі люди намагаються уникнути мобілізації. Навіть в європейських країнах, коли йде опитування, ми бачимо, що там маленький відсоток людей, готових потенційно захищати свою країну, якщо в них почнеться війна", - пояснив депутат.

Про тих, хто чекає "русскій мір"

Також він прокоментував схвальну реакцію деяких українців на російські удари по ТЦК. Зокрема, за його словами, серед громадян України є і ті, хто чекає на "русскій мір", коригуючи вогонь і підпалюючи автівки, але "це явище не є масовим, ці випадки не набувають загрозливих для України масштабів".

"Тут мають працювати правоохоронні органи. В умовах воєнного стану відповідальність достатньо сувора. І органи Нацполіції, і Служби безпеки, і Державного бюро розслідувань мають ефективні механізми, важелі впливати на таку ситуацію і виявляти людей-ворогів України і застосовувати заходи, передбачені чинним законодавством", - сказав Веніславський.

Російські удари по ТЦК: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, в Україні закрили перший ТЦК. Йдеться про Вінницький міський. В установі повідомили, що це рішення прийнято з огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян. Перед тим війська РФ здійснили удари по низці ТЦК в Україні.

Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що росіяни, коли зрозуміли, що інформаційної війни щодо ТЦК недостатньо і все-таки мобілізація продовжується, вони вишукують інші способи розхитати ситуацію. На його думку, це більш демонстраційні удари, адже багато основних ТЦК та СП релоковані і перебувають в інших містах, а вони б'ють саме по тим будівлям, які на картах або за мирних часів були.

Тим часом у російсбкому Міноборони, коментуючи нещодавні удари по терцентрах комплектування та соцпідтримки в Україні, підтвердили, що такі атаки завдаються цілеспрямовано.

Вас також можуть зацікавити новини: