Наразі президент виступає за розпуск чинного складу Конституційного суду,

Судді Конституційного суду України, які голосували проти скандального рішення щодо антикорупційного законодавства, тимчасово відмовилися від участі у його роботі.

Про це повідомляє НВ. Наразі президент України виступає за розпуск чинного складу КСУ.

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Джерело журналістів заявило, що таке рішення прийняли:

заступник голови КСУ Сергій Головатий

суддя Олег Первомайський

суддя Віктор Колесник

суддя Василь Лемак

За словами співрозмовника, на початку пленарного засідання КС 5 листопада, на якому розглядалося питання земельної реформи, ці судді заявили, що їх рішення пов'язане з публічним резонансом навколо роботи суду. Зокрема, з публікаціями в ЗМІ проектів його рішень. Вони вважають неприпустимим публікацію проектів рішень.

Стверджується, що зазначені судді вважають неможливим розгляд конкретних конституційних проваджень до нормалзаціі ситуації навколо роботи суду легітимним способом.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ.

Зокрема, визнані не відповідними Основному закону положення про наділення президента України повноваженнями створювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності і затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На думку авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях чиновники уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження всього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалено суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Дмитро Захаров