Раніше видання Politico повідомило, що в Конгресі США наполягають на внесенні в законопроект про оборону поправки, яка змусить Білий дім надати Києву засоби ПРО.

Спікер Білого дому Джен Псакі не змогла підтвердити інформацію про можливість передачі Україні компонентів просунутої системи ПРО "Залізний купол", але і не стала спростовувати її.

Як повідомляє "Голос Америки", коли Псаки поставили питання з приводу "Залізного купола", вона відповіла, що їй потрібно звіритися з командою і уточнити інформацію.

Однак вона нагадала, що на зустрічі в серпні президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський домовилися про зміцнення співпраці у військовій сфері.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила у середу, що їй поки невідомо про можливість передачі Україні "Залізного куполу", але відзначила, що на зустрічі цього місяця президенти США та України домовились про зміцнення співпраці в оборонній сфері. https://t.co/IklgLEY3uKpic.twitter.com/w9TMWzeXdj - Голос Америки (@chastime) September 15, 2021

Раніше видання Politico повідомило, що в Конгресі США наполягають на внесенні до законопроекту про оборону на 2022 рік поправки, яка змусить Білий дім продати або передати Києву зброю протиповітряної і протиракетної оборони. Зокрема, мова може йти про компоненти "Залізного купола".

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Стверджується, що Вашингтон "почув" прохання української влади про придбання "Залізного купола", а члени Конгресу "взяли до відома".

Поправку про протиповітряну оборону України вніс конгресмен від штату Флорида Скотт Франклін, її вже схвалили двопартійним голосуванням.

Що таке "Залізний купол"

Система протиповітряної оборони "Залізний купол" була розроблена ізраїльським підприємством Rafael у співпраці з американським ВПК. Її призначення - захист цивільного населення Ізраїлю від ракетних атак радикальної групи "ХАМАС".

Система здатна перехоплювати і знищувати тактичні некеровані ракети і артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км.

"Залізний купол" взяли на озброєння ізраїльської армії в 2011 році. З того часу він перехопив сотні ракет з боку сектора Газа.

Автор: Дмитро Захаров