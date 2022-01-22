За словами джерела журналістів, наказу про евакуацію не було.

У Державному департаменті США заперечують інформацію низки американських ЗМІ про евакуацію частини працівників посольства Штатів з України.

Про це розповів високопосадовець Держдепу в коментарі "Голосу Америки". За його словами, наказу про евакуацію не було.

Водночас ще одне джерело в Державному департаменті повідомило, що США як завжди здійснюють ретельне планування на випадок екстреної ситуації в разі, якщо безпекова ситуація погіршиться.

"Ми вже знаходимося на четвертому рівні щодо рекомендацій стосовно подорожей до України через COVID і порадили громадянам США бути поінформованими про повідомлення про те, що Росія планує значні військові дії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Наразі для підтримки вильотів доступні комерційні рейси", - заявив представник Держдепу в електронному листі.

Як повідомляв УНІАН, раніше канал CNN, посилаючись на поінформовані джерела, повідомив, що посольство США в Києві звернулось до Державного департаменту США із запитом про дозвіл на відбуття усіх неосновних працівників та їх родин.

Окрім того, Fox News, посилаючись на джерела в уряді США, повідомляв, що Держдеп наказав з понеділка почати евакуацію членів родин співробітників посольства.

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