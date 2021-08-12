Жителі країни обурені тим, що продавці говорять не казахською мовою та влаштовують скандали через мовне питання.

У Казахстані розгорівся скандал через російську мову. Жителі країни змушують продавців вибачатися за те, що ті не говорять казахською, а всіх росіян вони дражнять "гастарбайтерами".

Активісти Казахстану влаштовують рейди по магазинах і громадським закладам, вони знімають свої "перевірки" на відео, які потім публікуються на YouTube.

Так, місцеві жителі негативно ставляться до того, що в Казахстані люди говорять російською мовою. Вони перевіряють написи на етикетках і стежать, щоб держслужбовці та всі продавці говорили виключно казахською.

В одному з магазинів країни покупниця була сильно обурена тим, що продавчиня не говорила з нею казахською, пояснюючи свою позицію словами про "двомовну" державу.

Більш того, активісти змушують російськомовних вибачатися не тільки за їхню мову, а й за те, що вони приписують РФ всі заслуги за "створення" Казахстану. Мовний скандал почав набирати обертів, в результаті чого реагувати на інцидент довелося політикам країни.

Читайте також"Совковість" у минулому: у Мінобороні розповіли про сценарій параду на День НезалежностіВлада Казахстану називає мовні рейди "печерним націоналізмом", проте активісти з такими словами не згодні. Творці руху не збираються зупинятися на досягнутому і планують продовжувати свої рейди по магазинах Казахстану.

Жителі країни хочуть домогтися того, щоб приїжджі на заробітки росіяни поважали мову і традиції Казахстану.

Раніше УНІАН вже повідомляв про інший скандал через російську мову. Дівчину, яка виграла титул "Міс Молдова", назвали "смердючою російською" і побили сумкою.

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Автор: Поліна Кузенко