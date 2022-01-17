Лише одна країна в світі використовує голосування через Інтернет на загальнонаціональних виборах.

У Комітеті виборців України назвали ризики для запровадження електронного голосування на виборах.

Як зазначив на брифінгу голова КВУ Олексій Кошель, ризики електронного голосування на виборах є "досить високими".

За його словами, йдеться про три головні ризики у разі запровадження електронного голосування. У першу чергу, це можливе втручання у вибори з боку Російської Федерації. Кошель нагадав ситуацію, яка сталася 14 січня, коли "російські хакери зламали понад 70 державних онлайн ресурсів". Кошель зазначив, що необхідно згадати про втручання у систему "Вибори", яка мала місце у 2014 році, бо "немає у світі захищених виборчих систем для запровадження електронного голосування".

Також іще один ризик - це значне зростання недовіри до результатів голосування з боку українських виборців.

"Великий відсоток українських виборців буде вважати, що вибори були сфальсифіковані, тому що довести чесність і прозорість голосування в мережі Інтернет неможливо", - додав Кошель.

Голова КВУ вважає, що ще одним ризиком є фальсифікація виборів шляхом підкупу, який на сьогодні залишається однією з головних складових українських виборів. При цьому він додав, що за всю історію спостереження КВУ за виборами "на понад 80% виборчих округів мали місце факти підкупу - прямого і непрямого".

Він зазначив, що якщо буде запроваджено електронне голосування, то ефективність механізму купівлі голосів зросте до 90-100%, бо будуть діяти пункти по купівлі голосів, які неможливо буде перевірити, і виборець під наглядом "контролера" може робити своє волевиявлення. Кошель розповів, що для того, щоб "докупити в мажоритарному окрузі 7-10 тисяч голосів виборців, які будуть достатні для перемоги, потрібно 200-300 тисяч доларів, що в рази менше, аніж потрібно для повноцінного ведення виборчої кампанії".

"Тому реально за кілька десятків мільйонів доларів купити третину українського парламенту. І ми можемо прогнозувати, що в разі запровадження електронного голосування механізми підкупу можуть бути значно масштабніші і значно ефективніші, ніж зараз", - зазначає голова КВУ.

Водночас Кошель погоджується, що запровадження електронного голосування може спонукати молодих виборців більш активно голосувати онлайн. За його словами, це вигідно для двох потенційних кандидатів в президенти - Володимира Зеленського і, можливо, для Сергія Притули, але поки що політик не озвучив свої позиції щодо електронного голосування.

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У КВУ не виключають можливість часткового введення електронного голосування, зокрема, для екіпажу станції академіка Вернадського або для моряків, котрі перебувають за межами портів, тобто йдеться про невеликі групи виборців.

Аналітик КВУ Денис Рибачок зазначив, що є "певний міф про електронне голосування в світі". За його словами, лише одна країна в світі використовує голосування в Інтернеті на загальнонаціональних виборах - Естонія. Він додав, що "є певні перебільшення, які стосуються важливості цієї теми". При цьому додав, що держави досить часто використовують електронні технології у виборчому процесі, зокрема, сканери на виборчих дільницях, що сприяє швидкому підрахунку голосів. Рибачок зазначив, що в окремих країнах голосування в Інтернеті запроваджували, але не на рівні загальнонаціональних виборів.

Загалом в КВУ вважають, що електронне голосування на виборах в Україні запроваджувати передчасно.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що електронні вибори стануть можливими в Україні після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".

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