Електронні вибори стануть можливими в Україні після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Гордон".
"Ми не ставимо собі за мету зробити електронне голосування, для нас це наслідок. Наша мета - оцифрувати всі 100% послуг. Тоді люди користуватимуться і довірятимуть, вони самі попросять електронні вибори. По-іншому не вийде", - сказав Федоров.
За його словами, поки передчасно говорити про можливість проголосувати в електронному форматі вже на наступних всеукраїнських виборах.
"Я бачу, що наприкінці 2023 року ми оцифруємо всі державні послуги і, зважаючи на це, вже буде фінальне рішення, чи зможемо ми 2024-го зробити. [...] Я не хочу навіть зараз нікого цією темою дратувати або завищувати очікування, або занижувати очікування... А більше говорити про електронні послуги 100%", - пояснив Федоров.
На його думку, в українців з'явиться недовіра до розмов про електронні вибори на тлі того, що зараз "половину довідок потрібно отримувати оффлайн".
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"Тому я б одразу хотів усе оцифрувати, а потім комунікувати про електронні вибори. Такої мети немає, це як наслідок оцифрованої держави", - підкреслив Федоров.
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