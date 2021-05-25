За словами віце-прем'єра Михайла Федорова, електронне голосування на виборах є не метою, а наслідком.

Електронні вибори стануть можливими в Україні після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Гордон".

"Ми не ставимо собі за мету зробити електронне голосування, для нас це наслідок. Наша мета - оцифрувати всі 100% послуг. Тоді люди користуватимуться і довірятимуть, вони самі попросять електронні вибори. По-іншому не вийде", - сказав Федоров.

За його словами, поки передчасно говорити про можливість проголосувати в електронному форматі вже на наступних всеукраїнських виборах.

"Я бачу, що наприкінці 2023 року ми оцифруємо всі державні послуги і, зважаючи на це, вже буде фінальне рішення, чи зможемо ми 2024-го зробити. [...] Я не хочу навіть зараз нікого цією темою дратувати або завищувати очікування, або занижувати очікування... А більше говорити про електронні послуги 100%", - пояснив Федоров.

На його думку, в українців з'явиться недовіра до розмов про електронні вибори на тлі того, що зараз "половину довідок потрібно отримувати оффлайн".

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"Тому я б одразу хотів усе оцифрувати, а потім комунікувати про електронні вибори. Такої мети немає, це як наслідок оцифрованої держави", - підкреслив Федоров.

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Автор: Олександр Топчій