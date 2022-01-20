Заступник міністра закордонних справ Росії заявив, що Кремль стурбований інтеграцією України в НАТО без формального вступу до Альянсу.

Кремль не прийме нічого, крім "водонепроникних" гарантій США, що виключають вступ України в НАТО.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який очолював російську делегацію на переговорах з питань безпеки з США в Женеві минулого тижня, передає Голос Америки.

Він поспішив запевнити, що Москва не збирається вторгатися в Україну, але отримання західних гарантій безпеки є для Кремля імперативом.

Читайте такожБайден оцінив можливість вступу України до НАТОЗа словами Рябкова, Москва бачить загрозу в тому, що Україна "стає все більш інтегрованою в НАТО" без набуття формального статусу члена Альянсу.

Російський дипломат вказав на те, що західні країни постачають Україні зброю, навчають її війська і проводять спільні навчання.

"Це те, що знаходиться в центрі інтересів безпеки Росії. Ми зробимо все можливе, для того щоб розвернути цю ситуацію назад", – заявив він.

На питання, чи може Росія погодитися на мораторій на розширення НАТО на схід (таку ідею висловлюють деякі експерти), Рябков відповів твердим "ні", заявивши, що Москва була свідком відступу Заходу від своїх попередніх обіцянок.

Він підкреслив, що Росії "потрібні залізні, водонепроникні, куленепробивні, юридично зобов'язуючі гарантії" того, що Україна та інші колишні радянські республіки не стануть членами Альянсу.

Рябков дав зрозуміти, що США також можуть взяти одностороннє зобов'язання ніколи не голосувати за прийом України та інших колишніх радянських республік в НАТО.

Рябков попередив, що російські вимоги являють собою єдиний пакет, і Москва не готова ділити його на окремі частини і почати обговорювати деякі з них, не роблячи нічого по інших.

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