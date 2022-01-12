Також в Кремлі заявили, що у них немає розуміння про терміни можливої зустрічі в "нормандському форматі".

Кремль готовий предметно домовлятися про деескалацію ситуації на Донбасі, однак для цього потрібно виконати вже існуючі домовленості.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь на відповідний заклик президента України Володимира Зеленського, передає kommersant.

Пєсков зазначив, що російська сторона теж готова предметно домовлятися, але "перед тим, як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості".

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"Вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості — не думаємо, що це правильна практика", - висловив думку Пєсков.

На питання про можливість зустрічі лідерів в рамках "нормандського формату" він відповів, що натяки на цю зустріч ніколи не зникали. "Але розуміння по конкретних термінах по такій зустрічі немає з тих причин, про які я говорив", - сказав представник Кремля.

Раніше Володимир Зеленський на зустрічі із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції заявив, що Київ готовий предметно домовлятися про припинення конфлікту на Донбасі, а необхідні рішення можна обговорити під час нового саміту в "нормандському форматі".

Як відомо, зустрічі в "нормандському форматі" не проводилися вже більше року. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі в грудні 2019 року після трирічної перерви. Влада України наполягає, що нинішній "нормандський формат" є неефективним і виступає за включення в переговорний процес США.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що підтримує ініціативи Зеленського щодо проведення зустрічі в "нормандському форматі" та підтримав залучення США до цього формату.