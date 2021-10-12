Верховна Рада та РНБО будуть мати право внести на розгляд президента відповідне подання щодо певної особи.

У Раді зареєстрували законопроект, яким передбачається позбавлення держнагород тих осіб, які виправдовують чи підтримують окупацію українських територій внаслідок агресії РФ.

Ініціатором законопроекту став нардеп Роман Лозинський, його підтримали ще близько сорока депутатів.

Як повідомляє рух "ЧЕСНО", у законі розписаний алгоритм, за яким особу-колаборанта можна позбавити отриманих державних нагород.

Так, Верховна Рада та РНБО будуть мати право внести на розгляд президента відповідне подання щодо певної особи, якщо вона:

займалася популяризацією чи пропагандою органів держави-агресора та її посадових осіб;

виправдовувала й визнавала правомірність чи публічно заперечувала агресію РФ проти України, анексію території України Росією, порушення територіальної цілісності й суверенітету України;

у випадку, якщо правоохоронці встановили зв’язки нагородженого з окупаційними силами агресора.

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Згідно законопроекту, остаточне рішення щодо позбавлення нагород буде ухвалювати президент України.

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Автор: Олег Давигора