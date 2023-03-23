Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі прокоментував реакцію РФ на постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Він порадив Росії вивести свої війська з території України, якщо там бояться за ураження своїх танків цими снарядами на полі бою.
"Цей вид боєприпасів є достатньо поширеним і використовується впродовж десятиліть. Я думаю, тут насправді йдеться про те, що росія просто не хоче, аби Україна продовжувала виводити з ладу її танки", – цитує заяву Кірбі під час брифінгу "Укрінформ".
Він зазначив, що боєприпаси зі збідненим ураном не становлять жодної радіаційної небезпеки.
"І якщо у росіян це справді викликає занепокоєння, і вони дуже стурбовані тим, щоб їхні танки залишалися повністю боєздатними, вони можуть просто вивести їх з України, назад до РФ", – наголосив Кірбі.
Снаряди зі збідненим ураном
Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном, які можуть використовуватися в танковій ескадрильї. Застосування цих боєприпасів ніяк не регулюється. Крім того снаряди зі збідненим ураном не вважаються хімічною чи ядерною зброєю.
Військовий експерт Сергій Згурець зазначив, що через це в Росії почали розгортати істерику, до якої долучився і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За словами Згурця, ці боєприпаси є достатньо ефективним способом боротьби з ворожими танками.
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