Кірбі зазначив, що боєприпаси зі збідненим ураном не становлять жодної радіаційної небезпеки.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі прокоментував реакцію РФ на постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Він порадив Росії вивести свої війська з території України, якщо там бояться за ураження своїх танків цими снарядами на полі бою.

"Цей вид боєприпасів є достатньо поширеним і використовується впродовж десятиліть. Я думаю, тут насправді йдеться про те, що росія просто не хоче, аби Україна продовжувала виводити з ладу її танки", – цитує заяву Кірбі під час брифінгу "Укрінформ".

Він зазначив, що боєприпаси зі збідненим ураном не становлять жодної радіаційної небезпеки.

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"І якщо у росіян це справді викликає занепокоєння, і вони дуже стурбовані тим, щоб їхні танки залишалися повністю боєздатними, вони можуть просто вивести їх з України, назад до РФ", – наголосив Кірбі.

Снаряди зі збідненим ураном

Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном, які можуть використовуватися в танковій ескадрильї. Застосування цих боєприпасів ніяк не регулюється. Крім того снаряди зі збідненим ураном не вважаються хімічною чи ядерною зброєю.

Військовий експерт Сергій Згурець зазначив, що через це в Росії почали розгортати істерику, до якої долучився і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За словами Згурця, ці боєприпаси є достатньо ефективним способом боротьби з ворожими танками.

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