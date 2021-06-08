Як зазначив радник керівника ОП, тема НАТО надзвичайно спекулятивна і тому активно використовується в пропаганді сторонами, які категорично не зацікавлені в дійсному просуванні України цим шляхом.

В Офісі президента України заявили, що підсумкове повідомлення за результатами телефонної розмови президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена було зроблено, виходячи із загальної атмосфери переговорів й усних формулювань, які прозвучали, зокрема й тих, що стосуються вступу України в НАТО, а пізніше почалися консультації сторін з уточнення «дипломатичних формулювань».

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

«Будь ласка, абсолютно не потрібно шукати щось темне там, де світло. Розмова між двома президентами була максимально довірливою, предметною і з цілком конкретними визначеннями тих чи інших ризиків», - заявив він.

За словами Подоляка, первинний «післярозмовний стейтмен», природно, робився, виходячи із загальної атмосфери розмови президентів й усних формулювань, що прозвучали. Зокрема й формулювань, які стосувалися подальшої можливої логістики вступу нашої країни до Північноатлантичного Альянсу.

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«Адже важливо все-таки перейти від слів до конкретних дій. Тому що дії для України - це абсолютно точне розуміння дат, логістики, підсумкових процедур», - наголосив він.

З іншого боку, як зазначив радник керівника ОП, тема НАТО надзвичайно спекулятивна і тому активно використовується в пропаганді сторонами, які категорично не зацікавлені в дійсному просуванні України цим шляхом.

«Саме тому важливо було позначити спільність позицій і спільність оцінок одразу за фактом розмови. Передати, скажімо так, атмосферу двостороннього тет-а-тету. А вже трохи пізніше, як це прийнято, почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань. На мій погляд, абсолютно робочий формат і абсолютно адекватні зміни. Немає жодних суттєвих підсумкових розбіжностей і близько. Інша справа, що реальний подив викликає спроба частини нашої спільноти активно «пройтися» по вкрай успішній телефонній розмові і, бодай трохи, применшити її цінність», - резюмував Подоляк.

Раніше Офіс президента України видалив з повідомлення про розмову Зеленського і Байдена, розміщеного на сайті глави Української держави, слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України й надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Адміністрації Зеленського і Байдена попервах опублікували прес-релізи про розмову, що відрізняються. У прес-релізі на сайті Білого дому згадуються євроатлантичні устремління України, але слів «НАТО» і «ПДЧ» у ньому немає.

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови американський глава запросив президента України цього літа відвідати Білий дім.

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Автор: Костянтин Гончаров