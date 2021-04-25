Також Дмитро Кулеба і Давід Залкаліані рішуче засудили численні порушення Росією міжнародного права таокупацію українських та грузинських територій.

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Грузії Давід Залкаліані домовилися координувати зусилля з наближення країн до вступу до Євросоюзу та НАТО.

Читайте такожУ Польщі заявили, що Росія намагається зірвати отримання Україною ПДЧ в НАТОЯк повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, перебуваючи 23 квітня з робочим візитом у Румунії, Кулеба провів переговори із Залкаліані.

Зокрема, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в регіоні, нарощування військової присутності Росії поблизу кордонів з Україною і на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Глави української та грузинської дипломатії рішуче засудили численні порушення Росією міжнародного права, зокрема блокування Керченської протоки, окупацію українських та грузинських територій, бордеризацію в Грузії та небажання РФ підтвердити відданість режиму припинення вогню на Донбасі.

Грузинський міністр відзначив загрозливу подібність нинішніх дій Росії, спрямованих на дестабілізацію ситуації в регіоні, до подій, які передували російсько-грузинській війні 2008 року.

Також сторони приділили особливу увагу зміцненню безпеки у регіоні Чорного моря, зокрема поглибленню взаємодії військово-морських сил України та Грузії із чорноморськими державами-членами НАТО.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю та координацію дій задля наближення України і Грузії до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Членство України та Грузії в Євросоюзі та НАТО - лише питання часу», - вважає глава української дипломатії.

Крім того, Кулеба і Залкаліані узгодили плани двосторонніх контактів на високому і найвищому рівнях найближчим часом. Зокрема, йшлося про візити до України президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та Залкаліані, а також візит до Грузії прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Грузинський міністр позитивно оцінив ініціативу України «Кримська платформа» і підтвердив готовність своєї країни брати активну участь в її діяльності.

Кулеба окремо наголосив, що українська сторона приділяє особливу увагу справі затримання в Грузії громадян України Володимира Дяченка і Юрія Хомича, розраховує на її неупереджений судовий розгляд та якнайшвидше звільнення наших громадян.

Вторгнення РФ в Грузію

Проти ночі 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008 року загинуло понад 400 осіб, понад 2 тис. поранено.

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Автор: Віталій Саєнко