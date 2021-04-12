У завтрашньому засіданні Комісії Україну представлятиме міністр закордонних справ Кулеба.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Брюссель у день проведення Комісії Україна - НАТО.

Читайте такожУ Росії обіцяють "масштабну ескалацію" на Донбасі, якщо Україна вступити до НАТОПро це йдеться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту Неда Прайса.

Блінкен відвідає Брюссель 13-15 квітня.

У столиці Бельгії держсекретар разом з міністром оборони США Ллойдом Остіном проведуть консультації з країнами-членами і партнерами НАТО щодо різних спільних пріоритетів.

"Державний секретар скористається цієї можливістю, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів трансатлантичному альянсу як важливому партнерству для досягнення наших спільних цілей", - зазначається у заяві.

Також Блінкен проведе двосторонні і багатосторонні зустрічі з європайськими колегами для обговорення ключових пріоритетів і спільних викликів.

Засідання Комісії Україна-НАТО

У Брюсселі 13 квітня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО за участю Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Учасники засідання обговорять загострення Росією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, а також дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.

Комісія Україна-НАТО (КУН) є найвищим органом, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин України та Альянсу і спрямовує заходи практичного співробітництва. Вона також є форумом для консультацій між країнами-членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість.

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Автор: Віталій Саєнко