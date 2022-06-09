Київ потрібен Європі з економічної точки зору, зазначив радник очільника Кабміну.

Україна може суттєво посилити Європейський Союз в концепції стратегічної автономії.

Таку думку висловив радник прем'єр-міністра України з економічних питань Кирило Криволап в ефірі інформаційного телемарафону.

Він вважає, що гроші у світі є, але для участі України у цих світових процесах, нашій країні потрібно отримати спільне бачення з міжнародними партнерами.

"Гарна новина, що інфляція відбувається, в тому числі тому, що держави світу оголосили величезні програми підтримки власних економік на трильйони доларів. Тому, заливання світу грошима пришвидшило цю інфляцію. Гроші у світі є. Але, для того, щоб Україна взяла участь у цих світових процесах, ми маємо отримати спільне бачення (з міжнародними партнерами - УНІАН) та пояснити, що світу варто допомагати нам не тому, що просто Україні це потрібно, а тому, що Україна може доповнити так звану концепцію стратегічної автономії Європейського Союзу", - акцентував Криволап.

Він додав, що останні 400 років Україна доповнювала стратегічну автономність "совка" та Москви.

"Своїми продуктами, своїми матеріалами, своїми ресурсами, своїми людьми, своєю безпекою", - сказав Криволап.

Радник прем'єр-міністра зауважив, що в результаті початку світової пандемії COVID-19 і після старту повномасштабної війни в Україні, ЄС відчув свою вразливість, тому зараз працює над концепцією стратегічної автономії.

"І Україна може дуже суттєво посилити Європейський Союз в концепції стратегічної автономії. Своїми продуктами, своїми матеріалами - титан, літій, навіть метал. Ми можемо посилити їх безпеку, ми можемо посилити їх зростання економіки власними креативним потенціалом нашої IT-індустрії. З ланцюгами доданої вартості, що головне",- зазначив Криволап.

Радник прем'єр-міністра додав, що Україна також потрібна Європі з економічної точки зору.

"Це можливість для них зростати. Ці всі гроші, які будуть спрямовані на відновлення - це в першу чергу ринки. Маленький приклад - військово-промисловий комплекс. У нас довоєнні закупівлі були приблизно 1 млрд грн на рік на техніку, зараз у нас фактично 10 млрд. І це фактично буде роками - це ринок. Житлове будівництво у нас буде фактично в десять разів більше, ніж воно було",- сказав Криволап

Він висловив переконання, що в української економіки є великі шанси на відновлення.

"І весь світ підтверджує це і підтримує нас. І далі так буде продовжуватись. Єдине, що ми втрачаємо - це людські життя. Це трагедія, тому що їх неможливо повернути назад, нажаль", - констатував Криволап.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Пізніше українська сторона заповнила і передала Єврокомісії опитувальник, робота над яким була необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

8 червня стало відомо, що Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати українській державі статус кандидата на членство в ЄС.

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