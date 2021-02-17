Зокрема, йдеться про посилення взаємосумісності українських військ з військами країн-членів Альянсу.

Директор Центру інформації та документації НАТО Вінета Кляйне заявляє, що Альянс і Україна цього року розпочнуть практичну реалізацію Програми розширених можливостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кляйне сказала під час дискусії “Національна стійкість України: місія здійсненна?”.

"Цього року ми спільно працюватимемо разом з Україною, аби ввести в дію (розпочати практичне здійснення - УНІАН) Програму розширених можливостей НАТО завдяки предметній діяльності, яка допоможе ще більше посилити нашу взаємосумісність", - заявила Кляйне.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

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За його словами, Україна отримає можливість зблизитися з НАТО, як це роблять інші країни-партнери в рамках Програми розширених можливостей, - Фінляндія, Швеція, Грузія, Йорданія й Австралія.

У Міністерстві закордонних справ планували провести з країнами-членами НАТО технічні консультації про детальніше визначення формату участі України в EOP.

25 листопада уряд спрямував президенту пропозиції щодо формату участі України в Програмі розширених можливостей НАТО.

У грудні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський незабаром передасть країнам-членам НАТО пропозиції щодо формату участі України у Програмі розширених можливостей.

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Автор: Віталій Саєнко