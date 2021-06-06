Дипломати закликають приділити увагу питанню припинення російської агресії проти України.

Українські дипломати очікують від Угорщини, яка блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні, підтримки на саміті Організації Північноатлантичного договору.

Про це йдеться у заяві Посольства України в Угорщині з приводу проведення 14 червня саміту НАТО.

"Головна мета Альянсу - гарантування безпеки його членів. Водночас, забезпечити європейську та міжнародну безпеку без припинення російської агресії проти України неможливо. Так само неможливо вважати завершеним формування євроатлантичної безпекової системи без членства України в НАТО", - йдеться у повідомленні.

"Ми закликаємо наших партнерів приділити належну увагу цим питанням на саміті й використати його, щоб отримати інформацію від України на найвищому рівні та ухвалити рішення про надання нашій країні ПДЧ вже найближчим часом, таким чином рухаючись до реалізації положень декларації Бухарестського саміту про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО", - наголошується у повідомленні.

Окрема сказано, що сьогодні в Угорщині завершились багатонаціональні навчання Saber Guardian - 2021 із залученням країн-членів НАТО і українських десантників, які повертаються додому.

"Участь у навчаннях такого рівня для наших військовослужбовців була важливою з точки зору як підвищення бойової майстерності, так і рівня взаємосумісності із силами Альянсу. Це ще один крок, зроблений Україною для припинення російської агресії та реалізації нашого курсу на євроатлантичну інтеграцію. На цьому шляху ми розраховуємо на підтримку наших союзників з НАТО, в тому числі й Угорщини", - сказано у повідомленні.

Саміт НАТО у червні

14 червня відбудеться саміт НАТО, у ньому візьмуть участь лише країни-члени Альянсу. Президент Володимир Зеленський розраховував, що на цьогорічному саміті розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що країни Альянсу на саміті не ухвалять рішення про надання Україні ПДЧ. Також Кулеба не розуміє, чому на тлі російської агресії Україну не запросили на саміт. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очікує на адекватне відображення занепокоєнь України щодо безпеки у підсумкових документах саміту.

Відносини України та Угорщини

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна повинна отримати ПДЧ в НАТО.

25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

5 березня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

6 квітня Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав рух України до членства в Альянсі єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі. У Білому домі заявили, що рішення про членство України в НАТО залежить від усіх країн - членів Альянсу.

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Автор: Віталій Саєнко