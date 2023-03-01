Президент впевнений, що Україна зможе домогтися винесення законних вироків не лише для виконавців, а й для вищого політичного та військового керівництва Росії.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що вдасться демонтувати усю російську геноцидну систему проти України – від "гвинтиків до архітекторів".

"Це інституція й особистість, які, безперечно, відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців", - наголосив Зеленський під час вечірнього звернення до українців.

При цьому він зазначив, що геноцидна політика Росії проти українців обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовував її.

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"І я хочу наголосити: йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста. Сьогодні ми говорили про це з Карімом Ханом під час зустрічі в Києві", - сказав президент.

Зеленський додав, що це непроста робота.

"Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо", - переконаний глава держави.

Також Зеленський сказав, що "наближаємося до відкриття українського офісу Міжнародного кримінального суду".

"Вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду й Офісу Генерального прокурора. Особливу увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей. Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо й доведемо до законних вироків", - заявив Зеленський.

Міжнародний кримінальний суд та злочини РФ в Україну - що відомо

Міжнародний кримінальний суд має намір вивчити російські ракетні і дронові атаки на об'єкти електричної інфраструктури України, оскільки, згідно з Женевськими конвенціями і додатковими протоколами, заборонено здійснювати атаки на об'єкти цивільної інфраструктури.

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