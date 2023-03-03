Президент України анонсував, що незабаром Україна зможе сформувати свою "танкову армію".

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що незабаром ЗСУ зможуть сформувати свою "танкову коаліцію" та назвав іншу зброю, яка є першочерговою потребою для військових на фронті.

Як відзначив український лідер під час прес-конференції зі своїми латвійським колегою Егілсом Левітсом у Львові, наразі головний пріорітет - це артилерія та снаряди.

"Артилерія – це номер один з того, що нам потрібно. Як системи, так і амуніція, а також снаряди у великій кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по їхній території, а щоб їх викинути з нашої. Також і літаки. Дефіцит із літаками, потрібно розпочати тренування. Ми проговорили це і маємо підтвердження з боку Великої Британії, Польщі. Сьогодні говорили, що наші партнери з Латвії, і також Литви, і Естонії можуть нам допомогти в тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити і щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців і передавати літаки", - заявив Зеленський.

Також президент упевнений у тому, що Україна незабаром отримає свою танкову армію.

"Ми отримаємо танкову армію. Абсолютно впевнений у цьому. Ми вже бачимо, як наші Збройні сили, наші хлопці навчаються, скоро все буде. Але, водночас, є відповідний дефіцит. Потрібно просто закривати всі ці дірки, ось що може нам допомогти. І вірити в перемогу, як віримо ми. І тоді ми переможемо", - сказав президент.

Зеленський склав США новий "список бажань" для ЗСУ

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський за підсумками своєї зустрічі з головою Комітету Палати представників у закордонних справах Майклом Макколом та американськими конгресменами, які відвідали Київ 21 лютого, пообіцяв через них надати спеціальний "список бажань" США щодо тої зброї, яка першочергово потрібна ЗСУ на фронті.

В цьому контексті лідер країни порушив питання щодо надання американських винищувачів F-16, які, за словами Зеленського, значно б допомогли прискорити поразку РФ в Україні. За даними видання CNN, наразі в кулуарах Сенату США серед республіканських сил починає формуватися окремий план дій щодо зброї, яку Вашингтон може передати Україні.

Раніше перемовини з цього приводу Зеленський також провів з главою США Джо Байденом. Однак розмова завершилася невтішно - Байден все ще проти передачі літаків F-16 Україні.

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