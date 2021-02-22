Він нагадав, що розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора.

Віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський пояснив фотографію з главою Чечні і соратником Путіна Рамзаном Кадировим, зроблену на міжнародній виставці зброї IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

На своїй сторінці у Facebook Уруський сказав, що не вважає правильним «шарахатися» від представників Росії.

«Не вважаю можливим «шарахатися» від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи таким чином невпевнену поведінку та слабкість української сторони», - прокоментував він.

Він нагадав, що розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора.

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«Була застосована практика, згідно якої, особисті гості Правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ, яким є Р.Кадиров», - підкреслив він.

Також, за його словами, українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вимагав термінового пояснення від Уруського через фотографію разом з Кадировим.

Можлива відставка Уруського

2 лютого голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу") заявив, що у парламенті збирають підписи за відставку Уруського.

За його словами, лише у фракції "СН" зібрано понад 40 підписів. Як зазначив Наталуха, ситуація в космічній галузі вказує "на момент корупційної складової", зокрема, у кадрових питаннях.

3 лютого народний депутат України Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявив, що питання про можливу відставку Уруського розглядатиметься на засіданні фракції "СН".

При цьому, Качура розкритикував заяву Наталухи, який повідомив про збір підписів за відставку Уруського. Качура наголосив, що перед тим, як ухвалювати будь-які політичні рішення, необхідно провести консультації.

"Якщо буде треба, то ми зберемо більше підписів на його підтримку в стінах парламенту", - заявив він.

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Автор: Денис Прядко