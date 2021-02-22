Віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський пояснив фотографію з главою Чечні і соратником Путіна Рамзаном Кадировим, зроблену на міжнародній виставці зброї IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).
На своїй сторінці у Facebook Уруський сказав, що не вважає правильним «шарахатися» від представників Росії.
«Не вважаю можливим «шарахатися» від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи таким чином невпевнену поведінку та слабкість української сторони», - прокоментував він.
Він нагадав, що розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора.
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«Була застосована практика, згідно якої, особисті гості Правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ, яким є Р.Кадиров», - підкреслив він.
Також, за його словами, українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вимагав термінового пояснення від Уруського через фотографію разом з Кадировим.
Можлива відставка Уруського
- 2 лютого голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу") заявив, що у парламенті збирають підписи за відставку Уруського.
- За його словами, лише у фракції "СН" зібрано понад 40 підписів. Як зазначив Наталуха, ситуація в космічній галузі вказує "на момент корупційної складової", зокрема, у кадрових питаннях.
- 3 лютого народний депутат України Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявив, що питання про можливу відставку Уруського розглядатиметься на засіданні фракції "СН".
- При цьому, Качура розкритикував заяву Наталухи, який повідомив про збір підписів за відставку Уруського. Качура наголосив, що перед тим, як ухвалювати будь-які політичні рішення, необхідно провести консультації.
- "Якщо буде треба, то ми зберемо більше підписів на його підтримку в стінах парламенту", - заявив він.
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