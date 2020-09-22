Ярослав Москаленко

Падіння ВВП, зупинка економіки, знищення десятків тисяч робочих місць, провал боротьби з епідемією – це результат некомпетентності чинного уряду. Уряду, який зупинив країну, лиш для того, аби мати більше часу підготуватися до піку епідемії, але цього зробити не зміг. Кількість хворих зростає, а економіка потребує шокової терапії.

В березні країна пішла на карантин. Людей закрили по домівках, цілі виробництва зупинилися. Наміри були благі – зберегти життя українців. Люди відповідально віднеслись до обмежень, бізнес, зціпивши зуби, погодився на втрату доходів. І це все, аби підтримати свою державу. В моменти кризи Україна вміє об’єднуватися. Неважливі прізвища та партійна приналежність – головне вберегти країну.

Уряд провалився на всіх фронтах: від медицини до економіки

Країну поставили на паузу лише для одного, щоб влада змогла мобілізуватися та підготуватися до цієї осені. Осені, яка принесе нову хвилю захворюваності, і це розуміли всі. Проте, уряд провалився на всіх фронтах: від медицини до економіки.

За результатами другого кварталу 2020 року у порівнянні аналогічному кварталу минулого року, реальний ВВП України впав до 11,4 відсотків. Це один з найгірших показників у Східній та Центральній Європі. Для порівняння, падіння ВВП Литви та Польщі – 3,7 та 7,9 відсотків відповідно.

Українська промисловість впала майже на 8 відсотків, сільське господарство на понад 11. Через схеми на митниці та в податковій, станом на 1 вересня, по імпортному ПДВ до бюджету не надійшло 33 мільярди гривень. Державний борг України щомісяця зростає. Станом на липень – понад 85 мільярдів доларів.

І це просто сухі факти та цифри, які яскраво ілюструють результати роботи вже другого уряду «слуг».

Про медицину – забули.

Тепер щодо медицини, адже, можна було якимось чином виправдати провал в економіці, якби країна була готова до другої коронавірусної хвилі. У квітні Верховна Рада проголосувала за перерозподіл державного бюджету та Фонд боротьби з COVID-19. Туди скерували 66 млрд гривень. За ці кошти мали профінансувати медиків, закупити все необхідне обладнання для лікарень, підготувати школи до навчання в умовах епідемії. Проте 24 липня Міністерство фінансів затвердило перерозподіл коштів з Фонду. Більша частина з 66 мільярдів, а саме 35 – виділили на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг. Усе під програму «Велике будівництво», на якій влада будує свою кампанію перед місцевими виборами. А про медицину – забули. На доплати медикам пішли якихось 9% з Фонду, а на закупку апаратів ШВЛ виділили смішних 0,15%. Головний тягар впав на місцеві бюджети, які своїми силами забезпечували лікарні та медиків.

Через некомпетентні дії уряду забезпеченість лікарень виросла лише на 10% у порівнянні з квітнем.

Ситуація загострюється і кожен день роботи непрофесійного уряду ускладнює процес виходу з кризи

Ситуація загострюється і кожен день роботи непрофесійного уряду ускладнює процес виходу з кризи. Нам терміново необхідно перезавантажити владу та навести лад в країні. Економіка потребує шокової терапії. Нам треба розвивати власне виробництво, підтримувати вітчизняних виробників, мотивувати їх створювати робочі місця. Ми підготували дієву стратегію розбудови мережі Індустріальних парків на Київщині. Це великий проєкт, який дозволить залучити в нашу область інвестиції та створить тисячі робочих місць. На прикладі Київщини необхідно запустити цей проєкт і в інших регіонах країни. Тому ми йдемо на ці вибори, йдемо до влади, щоб змінити країну. І місцеві вибори – це старт перезавантаження країни. Наступний етап – це перезавантаження уряду. Ми маємо свого професійного кандидата на посаду прем’єра – це Ігор Палиця. Ми готові брати на себе відповідальність та змінити країну.

Ярослав Москаленко

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