Пленум Верховного Суду України обрав нового голову Верховного Суду.
Як передає кореспондент УНІАН, Всеволод Князєв за результатами таємного голосування членів Пленуму ВС набрав 98 голосів при необхідному мінімумі в 91 голос, щоб виграти в першому турі.
Його конкуренти набрали: Володимир Погребняк - 49 голосів, Олег Ткачук - сім голосів. Жодного кандидата не підтримали дев'ять суддів.
Всього на пленумі були присутні 169 суддів ВС. Роздано бюлетенів - 168. В урні для голосування виявилося 168 бюлетенів, з них визнано недійсними - п'ять.
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Хто такий Всеволод Князєв
Всеволод Князєв навчався в Миколаївському гуманітарному інституті Українського державного морського технічного університету. З 2001 по 2013 рік займався адвокатською діяльністю.
У 2013 році зайняв пост судді, а у 2015 році зайняв пост голови Миколаївського окружного адміністративного суду.
У 2017 році став працювати суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а також займав пост секретаря Великої Палати Верховного Суду.
Як раніше повідомляв УНІАН, Верховний суд заборонив вводити в експлуатацію 12-поверховий будинок на вулиці Нижній Вал, 27-29, розташований на Подолі.