Ним став Всеволод Князєв, висунутий Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду України обрав нового голову Верховного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, Всеволод Князєв за результатами таємного голосування членів Пленуму ВС набрав 98 голосів при необхідному мінімумі в 91 голос, щоб виграти в першому турі.

Його конкуренти набрали: Володимир Погребняк - 49 голосів, Олег Ткачук - сім голосів. Жодного кандидата не підтримали дев'ять суддів.

Всього на пленумі були присутні 169 суддів ВС. Роздано бюлетенів - 168. В урні для голосування виявилося 168 бюлетенів, з них визнано недійсними - п'ять.

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Хто такий Всеволод Князєв

Всеволод Князєв навчався в Миколаївському гуманітарному інституті Українського державного морського технічного університету. З 2001 по 2013 рік займався адвокатською діяльністю.

У 2013 році зайняв пост судді, а у 2015 році зайняв пост голови Миколаївського окружного адміністративного суду.

У 2017 році став працювати суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а також займав пост секретаря Великої Палати Верховного Суду.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховний суд заборонив вводити в експлуатацію 12-поверховий будинок на вулиці Нижній Вал, 27-29, розташований на Подолі.

Автори: Дмитро Хилюк, Анастасія Горбачова