У порядку денному на сьогодні - 54 питання.

Сьогодні Верховна Рада продовжить розгляд поправок до законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194).

Читайте такожГетманцев не виключає можливості "нічних" засідань Ради через земельну реформуПро це йдеться у порядку денному засідання ВР.

Загалом же у порядку денному на сьогодні ще 53 питання.

Розгляд "земельного" законопроекту: що відомо

Верховна Рада з 16 березня розглядає поправки до законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3 тис. 128.

Згідно з регламентом ВР, депутати не можуть починати розгляд нового законопроекту, доки не завершать розглядати попередній.

У зв’язку з цим у парламенті ініціюють проведення позачергових засідань для розгляду невідкладних законопроектів.

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Автор: Таня Поляковська