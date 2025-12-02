За відставку уряду України в парламенті вже зібрали майже 100 підписів народних депутатів України. Про це повідомив нардеп із фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко 2 грудня на засіданні Верховної Ради України. Для винесення питання на порядок денний парламенту необхідно мінімум 150 підписів.
"Ми продовжуємо збір підписів за перезавантаження уряду і створення нової коаліції. І дякую кожному, бо ми наближаємось до сотні, хто поставив свої підписи. Прошу, не зупиняйтеся", - зазначив він.
Депутат наголосив, що треба прибрати з уряду всіх фігурантів плівок "Єрмака -Міндіча", і пригрозив, що наступного разу почне називати всі прізвища. За його словами, фракція "ЄС" готова брати участь у формуванні коаліції "не задля посад, а задля України".
Після виступу Порошенка народні депутати із фракції "ЄС" заявили, що вони блокують трибуну до виконання вимог. У відповідь голова ВР Руслан Стефанчук звинуватив фракцію у порушенні регламенту, яким заборонено блокування трибуни. У цей час нардепи із фракції "ЄС" скандували: "Уряд геть!".
Стефанчук наголосив, що в порядку денному на сьогодні було багато важливих законопроєктів, але роботу парламенту заблоковано.
"Я, на жаль, отримую незаконний вплив на мене як державного діяча, тому вимушений оголосити перерву у пленарному засіданні", - сказав він.
Оскільки засідання тепер не закриваються, а лише оголошується перерва, то це означає, що сьогодні парламент вже не працюватиме. Жодного законопроєкту не розглянуто, жодного рішення не ухвалено.
Коаліція національної стійкості: що відомо
Як повідомляв УНІАН, ряд депутатів із фракції "Слуга народу" заявили про необхідність негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості.
Таку заяву представників фракції політичної партії "Слуга народу" опублікував у Facebook народний депутат України Микита Потураєв у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП.
У тексті йшлося, що всі парламентські проукраїнські сили мають відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню.
У заяві зазначалося, що після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть, щодо формування уряду національної стійкості.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що заява окремих депутатів з приводу необхідності створення коаліції національної стійкості і призначення нового уряду не є позицією фракції чи партії "Слуга народу".
Він додав, що 19 листопада Верховна Рада звільнила "скомпрометованих членів уряду". Йдеться про ексміністра юстиції Германа Галущенка та ексміністерку енергетики Світлану Гринчук.