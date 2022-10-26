Він підкреслює, що зброя для України є інвестицією Заходу у власне майбутнє.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що "путінізм" – як вірус, а віруси потрібно знищувати.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сучасні системи ППО для України – це щит Європи. Зброя для нас є інвестицією Заходу у власне майбутнє", - зауважив керівник Офісу президента.

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При цьому Єрмак додав, що "путінізм – він як вірус".

"А віруси потрібно знищувати. Ми можемо це зробити – нам потрібно більше інструментів", - наголосив він.

Військова допомога Україні - що відомо

7 жовтня лідери країн-членів Євросоюзу домовилися започаткувати навчальну місію для військових Збройних сил України.

16 жовтня стало відомо, що Франція надасть Україні системи ППО та розширить програму навчання українських бійців.

18 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Італія надала Україні новий пакет військової допомоги, який допоможе "значно підвищити обороноздатність проти російської агресії".

19 жовтня Єрмак закликав Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди та Іспанію посилити кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони України, а вже на наступнйи ден голова ОПУ закликав представників провідних єврейських організацій сприяти наданню Україні сучасних систем ППО.

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