Він підкреслює, що Росія знищує світ, який поважає правила.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначає, що світ втомився від Росії, яка стріляє по мирних містах ракетами.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Насправді світ втомився не від України. Світ втомився від Росії. Від держави-агресора, яка ракетами стріляє по мирних містах. Від держави-терориста, яка бере в заручники мільйони людей. Від держави-шантажиста, яка погрожує світу", - написав він.

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Єрмак наголосив, що Росія знищує світ, який поважає правила.

Війна РФ проти України: останні новини

22 жовтня Зеленський розповів, за яких умов готовий вести перемовини з Росією. За словами президента, коли Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року, тоді Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити. Того ж дня він відповів на погрози РФ та попередив Путіна про наслідки у разі удару по "центру прийняття рішень".

Зранку у Генштабі повідомили, що за минулу добу українські військові ліквідували 400 окупантів. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста України, проте Збройні сили дають рашитам гідну відсіч.

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