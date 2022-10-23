Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначає, що світ втомився від Росії, яка стріляє по мирних містах ракетами.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Насправді світ втомився не від України. Світ втомився від Росії. Від держави-агресора, яка ракетами стріляє по мирних містах. Від держави-терориста, яка бере в заручники мільйони людей. Від держави-шантажиста, яка погрожує світу", - написав він.
Єрмак наголосив, що Росія знищує світ, який поважає правила.
Війна РФ проти України: останні новини
22 жовтня Зеленський розповів, за яких умов готовий вести перемовини з Росією. За словами президента, коли Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року, тоді Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити. Того ж дня він відповів на погрози РФ та попередив Путіна про наслідки у разі удару по "центру прийняття рішень".
Зранку у Генштабі повідомили, що за минулу добу українські військові ліквідували 400 окупантів. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста України, проте Збройні сили дають рашитам гідну відсіч.