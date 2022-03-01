Зокрема, пропонується обмежити імпорт нафти і газу з РФ, а також позбавити заможних росіян "золотих віз" на проживання в країнах-членах ЄС та інших країнах.

В Європейському парламенті закликали застосувати жорсткіші санкції проти Російської Федерації через воєнне вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту після голосування за резолюцію, у якій висловлюється підтримка наданню Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Зокрема, депутати ЄС закликають запровадити сильніші санкції проти РФ у зв'язку з воєнним вторгненням РФ в Україну.

У резолюції засуджується найбільш рішучим чином незаконне вторгнення Росії в Україну і висловлюється вимога, аби Кремль припинив воєнні дії в Україні.

У тексті документу засуджується роль білоруського диктатора Олександра Лукашенка у нападі на Україну.

Євродепутати категорично відкидають російську риторику, яка натякає на можливе застосування зброї масового знищення. Вони нагадують Росії про її міжнародні зобов'язання і попереджають про небезпеку ядерної ескалації конфлікту.

Вони також закликали Європейську комісію і країни-члени ЄС надати подальшу надзвичайну гуманітарну допомогу Україні, у взаємодії з гуманітарними агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями-партнерами.

Депутати Європарламенту привітали швидке схвалення санкцій ЄС, але хочуть бачити ширші обмежувальні заходи, які мають бути спрямовані на стратегічне послаблення російської економіки та промислової бази.

Зокрема, імпорт найбільш важливих для експорту російських товарів, таких як нафта і газ мають бути обмеженими.

Також сказано, що треба заборонити вкладати нові інвестиції Євросоюзу в Росію, і навпаки, заборонити усі російські інвестиції в Євросоюзі.

Депутати ЄП закликали заблокувати усі російські банки від європейської фінансової системи, а Росія повинна бути відключена від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Також низка санкцій, в тому числі відключення від SWIFT, треба поширити і на Білорусь, закликають в ЄП.

Разом з тим, в Європарламенті виступили за застосування більш цілеспрямованих санкцій проти російських осіб, і зокрема, аби більше не було "золотих віз" для заможних росіян.

Також рекомендується швидко запровадити цілеспрямовані санкції проти осіб, причетних корупції на найвищому рівні у Росії і Білорусі, а також проти олігархів і посадовців, наближених до керівництва Росії.

Ще висловлено заклик до Євросоюзу і усіх союзних країн, які дозволяють росіянам проживати завдяки так званим "золотим візам", що треба переглянути усіх бенефіціарів такого статусу, і скасувати ті дозволи на проживання, які мають заможні росіяни і члени їхніх родин, і особливо тих, які пов'язані з підсанкційними особами і компаніями.

Нагадаємо, що сьогодні Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

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