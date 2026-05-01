Україна розраховує у 2027 році вийти на підписання договору про вступ до ЄС, - Качка

Україна розраховує не пізніше за липень відкрити всі шість переговорних кластерів, а у 2027 році вийти на підписання договору про вступ до Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду в парламенті повідомив Тарас Качка, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Він нагадав, що у березні Україна отримала другу порцію умов для успішного завершення технічних переговорів за всіма розділами.

"Загалом ми маємо 145 вимог Європейського Союзу... Більшість із них стосуються приведення українського законодавства у відповідність до вимог Європейського Союзу. Але це також і питання застосування законів, тобто щоденної практики, і роботи інституцій", - сказав Качка.

Відео дня

Наразі проводиться технічна робота з Європейською комісією по всіх шістьох кластерах. За його словами, відкриття усіх цих переговорних кластерів очікується зробити найпізніше у липні. Це буде стартовим сигналом для успішного завершення переговорів.

"За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів… І вже наступного року вийти на підписання договору про вступ до Європейського Союзу, який підлягає подальшій ратифікації в державах-членах і Україні, що займе теж кілька років", - підкреслив представник уряду.

Вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Financial Times зазначило, що наполегливість президента України Володимира Зеленського в питанні якнайшвидшого членства України в ЄС посилює напруженість у відносинах з європейськими столицями. Водночас Сполучені Штати Америки розглядають питання про підтримку Києва.

Зазначається, що відмова лідерів ЄС прискорити приєднання України підсилює розчарування Києва, а дедалі більш євроскептична риторика Зеленського підриває зусилля з пошуку компромісу.

