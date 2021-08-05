Такі події, як примусова паспортизація, вважає президент, історія "змиває".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в питанні про паспортизацію жителів тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей потрібно розуміти і враховувати, що у конкретних людей бувають різні ситуації.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

Відповідаючи на запитання про часто вимушене отримання українцями російських паспортів на окупованих територіях України, Зеленський зазначив: "Я думаю, потрібно дуже розсудливо, з мудрістю... оцінювати ситуацію, в якій може опинитися людина. Іноді людина може бути в ситуації безвиході".

Президент зазначив, що "слава тим людям і велика повага", хто зміг відмовитися від паспортизації і залишитися з українським паспортом.

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"Люди різні, обставини різні... Це не поблажливість моя до таких людей. Це моє співчуття. Я вважаю, що ми повинні розуміти, що ситуації бувають різні. І людей не можна ділити за паспортом. Людину потрібно зовсім по-іншому сприймати. Є вимушені в житті заходи. І ми всі, не пройшовши через такі випробування, не можемо оцінити це до кінця правильно і адекватно. Тому я вважаю, що в сенсі паспортизації говорити про людей складно. Однозначно оцінювати не можна", - підкреслив президент.

У той же час, щодо дій Росії Зеленський вважає, що тут оцінювати ситуацію можна однозначно.

"Росія порушує, звичайно ж, абсолютно все міжнародне право... Чим вона (паспортизація на Донбасі - УНІАН) відрізняється від тієї паспортизації, яка була в Криму? Та нічим. Спочатку ти паспорти роздаєш Російській Федерації, а потім входиш і кажеш: "Я захищаю своє населення"... Ось чим це небезпечно", - сказав президент.

Крім того, він нагадав про іншу складову цього питання - вибори.

"Вибори то в Держдуму, то ще кудись. Ці російські паспорти в українців. З цими паспортами українців змушують, садять їх, особливо в комунальних підприємствах, школах, садочках, садять цих людей в автобуси, вивозять, змушують їх голосувати. Вони з російськими паспортами голосують. Все це рабство якесь", - вважає Зеленський.

За словами президента України, "як показує життя і показує історія, зазвичай все це, такі вчинки, такі кроки, зазвичай історія змиває".

"Як після дощу. Все це змиється, це все мине. І може бути, колись в якихось книгах залишиться один рядок: "Ну, була паспортизація в історії України. Ну, була паспортизація тимчасово тоді ще окупованого Донбасу". Ну, була і потім минула, і все повернулося... в Україну", - додав Зеленський.

Війна на Донбасі

Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ постачає терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях тривають бойові дії.

Автор: Таня Поляковська