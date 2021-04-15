За словами президента, консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що настав час для отримання Україною Плану дій щодо членства у НАТО та плану вступу до Євросоюзу.

Про це Зеленський написав у Twitter.

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“Настав час конкретних пропозицій для України і Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в ЄС”, - заявив він.

За словами глави Української держави, консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі.

“В України і Грузії історичне розуміння і взаємна підтримка у питанні миру”, - підкреслив президент України.

Вступ України до НАТО

24 лютого Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

5 березня віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику «відкритих дверей» для України.

6 квітня під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Зеленський сказав, що рух України до членства в НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.

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Автор: Костянтин Гончаров