Слідством також встановлено, що з 18 по 20 лютого керівництво держави та правоохоронних органів віддавало вказівки на застосування сили та зброї до мітингувальників.

Під час найкривавіших подій Майдану у 2014 році тодішній президент України Віктор Янукович 11 разів говорив з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів заступник начальник Департаменту у "справах Майдану" Денис Іванов.

Він нагадав, що сьогодні було завершено досудове розслідування щодо Януковича та ще 9 екс-високопосадовців.

За словами Іванова, було розслідувано 1019 епізодів справи, які охоплюють період з 18 по 20 лютого 2014 року. Протягом цих трьох днів було вбито 67 мітингувальників, постраждало 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця.

Слідством встановлено, що під час активної фази протистоянь на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях відбувалися оперативні наради керівників правоохоронних органів та президента, телефонні з’єднання та з’єднання спеціальним зв’язком

Прокурор наголосив, що таких з’єднань було дуже багато.

Читайте такожСправи Євромайдану: дев'яти учасникам злочинної групи Януковича повідомили про нові підозриЗокрема, з 18 по 20 лютого між начальником ГУ МВС у Києві Валерієм Мазаном та його заступником, начальником міліції громадської безпеки Петром Федчуком було 139 з’єднань, а між колишнім командувачем внутрішніх військ (нині – Нацгвардія) Станіславом Шуляком та Мазаном - 47. Також відомо, що між Шуляком та екс-заступником міністра внутрішніх справ Віктором Ратушняком було 16 з'єднань, а між Федчуком та Ратушняком - 17.

Крім того, у цей період керівники правоохоронних органів та Янукович спеціальним урядовим зв’язком з’єднувалися з вищим керівництвом Російської Федерації та керівниками її правоохоронних органів.

Зокрема, Янукович здійснив 11 з’єднань з Путіним. Тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко 12 разів спілкувався із тодішнім міністром внутрішніх справ РФ, а екс-голова Служби безпеки України Олександр Якименко - тричі зв'язувався з тодішнім директором російської ФСБ.

"Всі ці обставини свідчать, по-перше, про те, що ці з'єднання відбувалися у найактивнішу фазу застосування фізичного насильства, спеціальних засобів та вогнепальної зброї до мітингувальників. По-друге, про те, що всі ці особи були обізнані про застосування підлеглими працівниками спецзасобів, вогнепальної зброї та фізичного насильства. По-третє, у сукупності з іншими відомостями ці дані свідчать про те, що вони віддавали усні вказівки на застосування тих чи інших заходів до протестувальників", - зазначив Іванов.

Він уточнив, що особливістю цього розслідування є те, що всі підозрювані наразі переховуються на території Росії.

Україна вживала заходів для встановлення місцезнаходження підозрюваних, зокрема, щодо цього до Росії було направлено понад 20 запитів, у всіх запитах РФ відмовила.

Крім того, до РФ було скеровано понад 10 запитів щодо видачі цих осіб, які там також відхилили.

Суд над Януковичем - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування справи Януковича та 9 високопосадовців, яка охоплює події з 18 по 20 лютого 2014 року.

Читайте такожПідозра у держзраді: в Україні заочно арештували АзароваВсіх підозрюваних судитимуть заочно, оскільки вони з 2014 року переховуються від органів слідства та суду. Наразі стороні захисту повідомлено про завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, після чого справу скерують до суду.

Підозрюваними у справі є: колишній президент України Янукович, голова СБУ Олександр Якименко та його заступник Володимир Тоцький, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, керівник ГУ МВС України в м. Києві Валерій Мазан, командувач внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк, міністр оборони Павло Лєбєдєв, командир столичного полку міліції особливого призначення "Беркут" Сергі Косюк, начальник міліції громадської безпеки Петро Фетчук.

За даними слідства, вони із перевищенням влади і службових повноважень та без законних підстав організували застосування працівниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

Членами злочинної групи на чолі з екс-президентом в першій половині дня 18 лютого 2014 року організовано силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента України. Окрім того, після обіду 18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками "чорної роти" "Беркуту" та озброєння "тітушок" вогнепальною зброєю.

Читайте такожСина Януковича заочно заарештували у справі про "Межигір'я"В Офісі генпрокурора розповіли, що дії екс-президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього ж постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн.

Підозрюваним інкриміновано організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

Автор: Антоніна Доломанжи