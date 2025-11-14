Очільник ОП назвав президента "дуже принциповою людиною" та "не корумпованим".

Президент України Володимир Зеленський не причетний до корупції в енергетичній сфері, заявив керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico.

"Президент України Володимир Зеленський є "дуже принциповою людиною" та "не корумпованим"", - цитує видання Єрмака.

На його думку, президент України має бути поза підозрою, адже саме він "оголосив боротьбу" з корупцією та дозволив проводити "абсолютно вільні розслідування", мовляв, це доводить, що антикорупційні органи є "незалежними й дієвими".

Водночас Єрмак припустив, що "деякі політичні сили використовують" антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва, а безпідставні звинувачення, що руйнують репутацію, можуть "трапитися з будь-ким".

"Перш ніж судити людей, необхідні суди та розслідування", - додав він.

Корупційний скандал в енергетиці: головне

Як повідомляв раніше УНІАН, 10 листопада детективи прийшли з обшуками в "Енергоатом" - вони проводили масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. НАБУ заявило, що вдалося задокументували діяльність "високорівневої злочинної організації", учаники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

За даними НАБУ, підозрювані вимагали по 10-15% відкатів з контрактів "Енергоатома". Як повідомили у відмстві, фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Зеленський відреагував на викриття корупційної схеми в енергетиці, заявивши, що будь-які результативні дії проти корупції дуже необхідні. "Невідворотність покарання потрібна. "Енергоатом" забезпечував Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії - це пріоритет", - наголосив він. За словами президента, всі, хто будував схеми в енергетиці та в інших галузях, повинні "отримати чітку процесуальну відповідь".

