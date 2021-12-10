Президент визнає, що деякі держави "страждають" через запровадження санкцій проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський розповів про цинізм деяких політиків і труднощі з введенням санкцій проти Російської Федерації.

В інтерв'ю телеканалу "1+1" глава держави прокоментував інформацію про те, що в Конгресі за проектом оборонного бюджету США на 2022 рік на даний момент прибрали поправки, що передбачають санкції проти "Північного потоку-2" і найближчого оточення Володимира Путіна.

"Поки ніяких потужних санкцій ніхто ні з кого не забрав", - сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що "всі повинні зрозуміти, що страждають інші держави через цю санкційну політику". "І не всі держави думають про Україну чи про людей. Є багато людей, і досить цинічних, які думають про свій ринок, про збут свого бізнесу. Бізнес всередині на їхні держави тисне, тому всім непросто", - підкреслив Зеленський.

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"І знаєте так відверто і прямо говорити, і з цією Україною все зрозуміло, що для них потрібна "труба" (про газопровід - УНІАН)... Так не можна, так можна зруйнувати все, що у нас є більш-менш", - сказав Зеленський.

При цьому він вважає, що неможливо щодня підтримувати й посилювати підтримку однієї держави.

"Ти ж втрачаєш. У тебе є політично не тільки бізнес, фінанси, а й є політичні ризики в твоїй державі, всередині. У кожного з них є вибори. Вони - політики. Все одно вони думають про свій народ, і вони думають насамперед про себе і точно потім про Україну", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Під час розмови Байден попередив президента РФ про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван припустив, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в Україну в обмін на запуск "Північного потоку-2".

8 грудня Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і президент Європейської Ради Шарль Мішель відзначили готовність ввести серйозні санкції у разі посилення військової агресії Російської Федерації проти України.

Автор: Віталій Саєнко