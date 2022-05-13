За його словами, в абсолютної більшості українців з півдня та сходу країни змінилися погляди.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) не має ні електоральних, ні політичних перспектив.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

Карасьов не виключив, що на наступних виборах "політики навколо Бойка створять якусь нову політичну силу, перейменують її або вона буде в такій назві". Водночас, наголосив він, в "ОПЗЖ" "немає електорату".

"Якби сьогодні були вибори, то змінилися погляди в абсолютної більшості (людей - УНІАН), які проживали та проживають на півдні та сході України, на українській території. З такого, скажімо так, або проросійського, або нейтрального вектора на проукраїнський. Це по Одесі видно і по Миколаєву, і по Запоріжжю. Тож тут електоральних шансів, електоральних перспектив у них немає, тому що електоральна база у них майже втрачена", - підкреслив політолог.

Він додав, що і в Херсоні, і в Мелітополі після деокупації теж навряд чи проголосували б за "ОПЗЖ".

"А в центрі тут, на Полтавщині, Кропивницький, Вінниця - тут взагалі шансів мало", - зауважив експерт.

Так, за словами Карасьова, наразі питання для політиків з "ОПЗЖ" не в тому, чи заберуть мандати в народних депутатів, які наразі перебувають у Верховній Раді.

"Питання в тому, що немає майбутнього з електорально-політичної точки зору, з політичної точки зору... Ця політична сила не має перспектив: ні електоральних, ні, тим паче політичних. З урахуванням того, що наша країна з війни вийде іншою: і в електоральній, і в політичній свідомості", - підсумував він.

Заборона ОПЗЖ в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони на час воєнного стану вирішила заборонити діяльність "ОПЗЖ" та ще понад десятка партій.

14 квітня у ВР було оголошено про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ", а також всіх її прав. Серед таких прав, зокрема, участь у засіданнях Погоджувальної ради та номінування своїх депутатів на керівні посади у парламентських комітетах.

Тоді ж перший віце-спікер Олександр Корнієнко зазначив, що в парламенті від "ОПЗЖ" лишилося орієнтовно 34 депутати - тепер вони всі позафракційні.

Згодом у ВР депутати, які входили до фракції "ОПЗЖ", створили депутатську групу "Платформа за життя і мир". До складу групи, яку очолив Юрій Бойко, увійшли 25 нардепів (у фракції раніше було 44). В ній немає Вадима Рабіновича, Віктора Медведчука, Вадима Столара та депутатів, орієнтованих на них.

23 квітня секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що депутати колишньої фракції "ОПЗЖ" не мають права змінювати назву і залишатися в парламенті. За його словами, депутати колишньої "ОПЗЖ" повинні не перейменовуватися і створювати нові групи, а вибачитися перед українцями та піти з парламенту.

12 травня у ВР було повідомлено про остаточну ліквідацію фракції "ОПЗЖ". Того ж дня співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що у ВР зареєстровано законопроект, який унеможливлює спроможність представникам політичної партії "ОПЗЖ" та інших заборонених, відповідно до рішення РНБО, партій балотуватися в майбутні склади парламенту.

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