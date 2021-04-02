В Офісі президента зазначили, що заплановані масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021" мають агресивний характер і загрожують євроатлантичній безпеці.

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець закликав підвищити рівень бойової готовності військ країн НАТО, що межують з Україною, через скупчення військ РФ біля кордонів нашої держави і заплановані масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021".

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він повідомив під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою.

Машовець проінформував посла про скупчення військ РФ біля кордонів України. За його словами, загрозу євроатлантичній безпеці становлять заплановані на вересень цього року масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", що мають агресивний характер.

"Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями", - наголосив представник ОП.

Він зазначив, що одним зі шляхів покращення безпекової ситуації можуть стати спільні заходи, зокрема військові навчання України та Альянсу. Такі заходи мають охоплювати сухопутний, військово-морський та повітряний компоненти.

Крім того, Машовець наголосив, що доцільно підвищити рівень бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Костянтин Гончаров