Український президент розкритикував лідера Франції перед візитом в Париж, і це було хоч і не дипломатично, але досить справедливо.

Минуло півтора роки після останньої зустрічі лідерів Франції, Німеччини, України і Росії в Парижі. І факт в тому, що той саміт не приніс великої кількості перемог для українського президента Володимира Зеленського.

Він зміг повернути війну в своїй країні на міжнародний порядок денний. Однак, результатами зустрічі міг бути по-справжньому задоволеним лише президент Володимир Путін. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте такожМеркель, Макрон і Зеленський закликали Путіна відвести війська від кордонів УкраїниТоді лідер Росії отримав всі дипломатичні винагороди, які тільки бажав, лише за свою готовність говорити. Фінальна заява саміту ставила вимоги не до агресора - Росії, а до жертви атаки - України. Тоді Зеленський публічно висловив своє розчарування. А от господар саміту Еммануель Макрон говорив про "надзвичайно позитивні результати" зустрічі.

"Саме такі дипломатичні прогинання заохочують Путіна продовжувати випробовувати Захід на міцність. З його точки зору, війна в Україні ідеально підходить для цього. Тому що країна найближчим часом не приєднається ані до ЄС, ані до НАТО. Але Путін веде глобальний конфлікт, в якому, як він думає, його опоненти - Америка і ЄС", - йдеться в статті.

Вочевидь, стати на бік України - це не акт безкорисної солідарності, а справжній інтерес Європи. Зеленський вимагає, щоб Макрон нарешті усвідомив загрозу. І це, напевне, прозвучало недипломатично. Але, у всякому разі, це правильно.

Зустріч Зеленського з Макроном:

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Переклад: Лесь Димань