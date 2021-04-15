Подальше загострення ситуації, яке провокує Росія, коштуватиме їй занадто дороге, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як повідомляє ТСН, про це він сказав у ток-шоу "Право на владу".
Він заявив, що в багатьох країнах світу зараз ухвалюються і проробляються рішення, спрямовані на стримування РФ від подальшої агресії.
"Тобто там, де вони знаходяться, вони мають зараз зупинитися, а потім просто відійти назад. І зрештою в кінці має відбутися і деокупація наших територій", - пояснив він.
За словами міністра, зараз категорично неприпустимо повторювати помилки міжнародних партнерів України, які були в 2014 році. Саме тоді розпочалася російська агресія проти України.
Читайте такожРФ закриває частину Чорного моря для іноземних кораблів - Україна протестує
"І зараз ми бачимо, що цього немає. Це проявляється дуже чітко в двох елементах. По-перше, одностайна підтримка України миттєва. І ніхто не починає запитувати: "Хто там насправді винен? А може, Україна теж?" Дуже чітке: "Це робить Росія. Ескалацію робить Росія. Україна заслуговує на повагу за свою виважену позицію". Цю помилку ми усунули: коли вони не могли в 2014 році швидко визначити і зайнятий той чи інший бік. І по-друге - і це був мій ключовий сигнал і одна з ключових тем моїх розмов в Брюсселі і тих 17 телефонних розмов, які я провів за останні два тижні з міністрами закордонних справ інших країн: що за правильними своєчасними словами мають настати правильні своєчасні дії", - сказав Кулеба.
У якості прикладу він навів рішення США про запровадження санкцій проти Росії та оголошення Джо Байденом надзвичайної ситуації в сфері нацбезпеки через дії РФ.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram