Кулеба зауважив, що за словами підтримки мають послідувати відповідні дії.

Подальше загострення ситуації, яке провокує Росія, коштуватиме їй занадто дороге, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляє ТСН, про це він сказав у ток-шоу "Право на владу".

Він заявив, що в багатьох країнах світу зараз ухвалюються і проробляються рішення, спрямовані на стримування РФ від подальшої агресії.

"Тобто там, де вони знаходяться, вони мають зараз зупинитися, а потім просто відійти назад. І зрештою в кінці має відбутися і деокупація наших територій", - пояснив він.

За словами міністра, зараз категорично неприпустимо повторювати помилки міжнародних партнерів України, які були в 2014 році. Саме тоді розпочалася російська агресія проти України.

Читайте такожРФ закриває частину Чорного моря для іноземних кораблів - Україна протестує

"І зараз ми бачимо, що цього немає. Це проявляється дуже чітко в двох елементах. По-перше, одностайна підтримка України миттєва. І ніхто не починає запитувати: "Хто там насправді винен? А може, Україна теж?" Дуже чітке: "Це робить Росія. Ескалацію робить Росія. Україна заслуговує на повагу за свою виважену позицію". Цю помилку ми усунули: коли вони не могли в 2014 році швидко визначити і зайнятий той чи інший бік. І по-друге - і це був мій ключовий сигнал і одна з ключових тем моїх розмов в Брюсселі і тих 17 телефонних розмов, які я провів за останні два тижні з міністрами закордонних справ інших країн: що за правильними своєчасними словами мають настати правильні своєчасні дії", - сказав Кулеба.

У якості прикладу він навів рішення США про запровадження санкцій проти Росії та оголошення Джо Байденом надзвичайної ситуації в сфері нацбезпеки через дії РФ.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован