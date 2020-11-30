За словами спікера парламенту, це буде єдиний проект, створений на базі президентського законопроекту і законопроекту, що підготовлений робочою групою ВР.

На поточному тижні передбачається ухвалення законопроекту, який стосується електронного декларування чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та керівників комітетів парламенту.

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Він нагадав, що робоча група Верховної Ради напрацювала свій законопроект і паралельно був напрацьований і внесений до парламенту президентський законопроект з цього питання.

«А далі на базі цих двох законопроектів ми будемо створювати доопрацьований законопроект, враховуючи всі позитивні аспекти, які відображені як в одному законопроекті – президентському, так і в законопроекті, який був напрацьований робочою групою в парламенті за останні два тижні», - зазначив Разумков.

Він наголосив, що якщо швидко буде досягнуто домовленостей, консенсусу, то «вже цього тижня за процедурою, яку ми називаємо ковідною, ми зможемо це питання розглянути в стінах Верховної Ради України та швидко вийти на результат».

Голова ВР висловив сподівання, що всі фракції та групи парламенту в цьому зацікавлені.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№ 4304) є голова ВР Дмитро Разумков і члени ряду фракцій, зокрема "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

16 листопада Разумков повідомив, що законопроект № 4304 був розроблений та підтриманий майже всіма політичними силами у парламенті.

18 листопада заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти щодо внесення змін до Кримінального кодексу, законів «Про запобігання корупції» та «Про Конституційний суд України», які обумовлені рішенням КС від 27 жовтня 2020 року.

27 листопада Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларацій чиновниками (№4434).

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Автор: Надя Пришляк