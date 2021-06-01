Андрій Сибіга зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Заступником керівника Офісу президента призначено дипломата Андрія Сибігу.

Як повідомили у прес-службі глави держави, він зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

"З метою активізації взаємодії між Офісом президента, Кабінетом міністрів і Верховною Радою в питаннях реалізації зовнішньополітичних рішень глави держави здійснюється трансформація роботи підрозділів Офісу президента, відповідальних за цей напрям", - пояснили кадрові призначення у прес-службі.

Також запроваджено посаду заступника керівника Офісу президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ.

"До першочергових завдань Ігоря Жовкви належатиме координація співпраці з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, події в глобалізованому світі потребують ще більшої проактивності та ініціативності.

"Саме тому президенту потрібна максимально різностороння, професійна та своєчасна відповідна експертиза – у швидкому темпі та в професійній модерації", - йдеться у повідомленні.

Як зауважив керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, Україна зацікавлена в розбудові рівноправної та взаємовигідної співпраці з усіма партнерами у міжнародних відносинах.

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"Системність цієї роботи є головною умовою для її успіху. Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено президентом Володимиром Зеленським", - додав він.

Нагадаємо, 20 травня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади посла в Туреччині, який обіймав її з серпня 2016 року. До призначення послом він був директором Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ.

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Автор: Світлана Закелова