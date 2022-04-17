Відзначається, що поставки зброї в Україну з США йдуть щодня.

Посол України в США Оксана Маркарова переконана, що озвучені Росією погрози західним країнам і вимоги припинити постачання важкого озброєння і техніки для ЗСУ не змінять позиції Вашингтона щодо надання допомоги нашій державі.

Про це вона заявила в коментарі "Укрінформу".

"Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною. Вона була такою до війни", - прокоментувала вона недавні демарші і дипломатичні ноти російської сторони щодо поставок США оборонної допомоги Україні.

Маркарова підкреслює, що Вашингтон "дуже чітко і публічно" говорить про підтримку і солідарність з Україною. Посол додала, що таке "ми чуємо постійно, незалежно від того, яка брехлива комунікація не виходила б з Кремля, які б залякування не звучали в нотах або в прямих заявах".

Вона підтвердила, що поставки зброї в Україну з США йдуть щодня. А також висловилася про підготовку нових санкцій проти країни-агресора.

"Ми дуже очікуємо, що найближчим часом ми почуємо нові пакети санкцій", - сказала дипломат.

Раніше повідомлялося, що РФ розіслала ноту протесту всім країнам-постачальникам зброї для України з погрозами про "непередбачувані наслідки".

Нагадаємо, в Білому домі 16 квітня повідомили, що в Україну з США вже прибула перша партія нової військової допомоги в рамках пакету на 800 млн доларів.

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