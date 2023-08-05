Президент наголосив, що кожен має працювати лише заради держави, а "старих форматів" більше не буде.

Президент України Володимир Зеленський на наступний тиждень анонсував продовження роботи з очищення державних інституцій.

У своєму вечірньому відеозверненні глава держави наголосив, що "старих форматів" більше не буде. "Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички та старі схеми…", - сказав він.

За словами Зеленського, вони десятиліттями послаблювали Україну.

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"Старих форматів у нашій державі більше не буде – тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді", - підкреслив президент.

Він наголосив, що хоч би ким людина була – чи то військкомом, чи то депутатом, чи то посадовцем – кожен повинен працювати лише заради держави.

"Так і буде", - підсумував Зеленський.

Розслідування діяльності посадовців

Як відомо, протягом останніх місяців українські правоохоронці активно реагують на низку журналістських розслідувань щодо діяльності окремих посадовців, військових комісарів та народних депутатів.

Зокрема, відбулася низка затримань очільників територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Найгучнішний випадок стосується вже колишнього одеського військкома Євгена Борисова, родина якого за час повномасштабного вторгнення придбала низку дороговартісних об’єктів нерухомості в Іспанії та автомобілів. Борисова затримали наприкінці липня та взяли під варту.

Крім того, підозри оголошені й кільком нардепам, які нібито незаконно виїжджали за кордон під час повномасштабного вторгнення. Йдеться зокрема про Юрія Арістова, який відпочивав на Мальдівах, та Андрія Холодова, якого помітили на Кіпрі.

Також підозру у хабарництві та зловживанні впливом отримала нардепка Людмила Марченко. За даними правоохоронців, парламентарка брала гроші за внесення даних до інформаційної системи "Шлях", які надають право на перетин кордону.

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