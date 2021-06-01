За словами глави держави, ситуація на кордоні з Росією є дуже небезпечною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця вересня ескалація з боку Російської Федерації можлива в будь-який момент.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомили у прес-службі Офісу президента.

"Ми знаємо конкретні цифри. 30-35 тисяч (військових – УНІАН) у момент ескалації перебували на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Вздовж кордонів України та Росії ми нараховували в різні періоди ще десь від 50 до 80 тисяч військових і на території Криму теж близько 33-35 тисяч. Коли я говорю про окуповані території, там є війська: 30-35 тисяч військ сепаратистів, плюс близько трьох тисяч кадрових російських офіцерів", - заявив він.

Зеленський зауважив, що коли Європа та США почали тиснути на Росію ймовірність ескалації знизилася.

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Президент додав, що з території тимчасово окупованого Криму були виведені приблизно 3,5 тисячі військових. "Всі інші залишаються на місці – вся техніка на 90% на місці. Тому моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021". Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна", - підкреслив він.

Довідка УНІАН. У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

6 травня президент Володимир Зеленський наголосив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня у місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід – 2021", які заплановані на вересень цього, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Костянтин Гончаров