Водночас, конкретні подробиці ролі США у цьому процесі не розкриваються.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом наголошує, що американський лідер обіцяє нашій країні гарантії безпеки після завершення війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на преконференції у Нью-Йорку.

"Всі ми розуміємо – президент Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після того, як ця війна буде завершена", - відзначив Зеленський.

Водночас, як повідомив Зеленський, станом на сьогодні усі деталі формату підтримки від США (backstop) невідомі. Зокрема, залишаються не дуже розкритими подробиці ролі США у наданні гарантій безпеки для України. Утім, робота над гарантіями триватиме. Вона ведеться у контексті потреб Україні, в тому числі йдеться про дрони та іншу зброю.

"Але добре, що наші команди працюватимуть наприкінці цього місяця", - додав Зеленський.

Окремо президент зазначив, що США можуть надати Україні конкретні системи ППО, не лише "Петріоти".

Як повідомляв УНІАН, Україна прагне отримати від США сильні гарантії безпеки. Зокрема, якщо Америка не надсилатиме військових до контингенту іноземних військ, то має відчутно допомогти у створенні інфраструктури гарантій безпеки на суходолі, у повітряному просторі і на морі.

