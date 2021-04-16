Кремль неодноразово погрожував Україні «захистом росіян».

Президент Володимир Зеленський вважає небезпечною чинну риторику Кремля для Європи, України та самої Росії.

Про це він повідомив в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro напередодні зустрічі з Емманюелем Макроном, цитує ОП.

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Український глава переконаний, що концентрація російських військ поблизу кордонів з Україною є політичним, мілітаризованим і психологічним тиском з боку Кремля.

«Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони «чекають», що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм «такого щастя», – сказав він.

Зеленський вважає, що заяви Кремля про захист росіян можуть нести загрозу як Заходу, так і самій Росії.

«Ми бачимо їхню риторику, риторику оточення президента Російської Федерації. Я вважаю це дуже небезпечним для нас, для Європи й, врешті-решт, для його країни. Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що ми в будь-якому разі готові захищати «наших» російських громадян», – наголосив президент.

Зустріч Зеленського і Макрона 16 квітня: що відомо

Зеленський і Макрон 16 квітня у Парижі після зустрічі у форматі "віч-на-віч" проведуть відеозустріч з Меркель. Лідери країн обговорюватимуть ситуацію на сході України.

Новини України та світу на ранок 16 квітня

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Автор: Яна Ставська