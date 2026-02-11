Зеленський пояснив, чому не може поїхати на зустріч з Путіним в Москву

Він нагадав, що Росія є агресором, який напав на Україну.

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрічатися з ініціатором війни і очільником Кремля Володимиром Путіним в Європі або Америці, але не в Росії і не в Білорусі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, глава держави прокоментував інформацію про можливість приїзду української делегації до Москви на переговори особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Чув кілька разів публічно, як російська сторона запрошувала, правда, мені здається, що вони запрошували мене особисто. Я на це відреагував. Ми захищаємо нашу державу і на нас напала Росія. І вони є агресором. Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні", - наголосив Зеленський.

Водночас, як зазначив глава держави, в Україні готові підтримувати пропозиції Сполучених Штатів Америки і зустрічатись на будь-яких територіях: Америка, Європа, нейтральні країни, будь-які держави, окрім Російської Федерації і Білорусі. Він додав:

"Білорусь, бо вона є союзником в наступі на Україну в 22-му році".

Можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Раніше в Telegram-каналі Ukraine context, який пов'язують з керівником ОП Кирилом Будановим, з’явилось повідомлення, що для прискорення переговорного процесу розглядається можливість відправлення української делегації до Москви на переговори особисто з Путіним.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія поки не розглядає проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським в будь-якому іншому місці, крім Москви.

