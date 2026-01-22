Посіємо зерно для нової війни: Сікорський сказав, якою має бути мирна угода щодо України

Глава МЗС Польщі сподівається, що спецпредставник США Стів Віткофф має рацію, коли говорить про наближення до фіналізації мирної угоди.

Остаточна угода про завершення війни Росії проти України має передбачати захист українських кордонів, бо в інакшому випадку будуть створені передумови для наступної війни.

Таке переконання висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на Українському сніданку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Стурбованість полягає у тому, що якщо Україна не буде в межах захищених кордонів у результаті укладеної угоди, ми будемо сіяти зерно наступної війни", - переконаний Сікорський.

Відео дня

Міністр підкреслив, що для досягнення справедливої угоди, треба чинити тиск не на жертву агресії, а на агресора.

Також глава МЗС Польщі заявив, що радий почути оцінку від спецпредставника США Стіва Віткоффа про те, що "ми, імовірно близькі до угоди". Сікорський висловив надію, що Віткофф має рацію.

Утім, як наголосив Сікорський, навмисне обстрілювання Росією цивільної інфраструктури України є воєнним злочином. "Путін не є людиною миру", - підкреслив польський дипломат.

Разом з тим, Сікорський розповів, що зробила Європа для підтримки України.

"Минулого року ми надавали фінанси не лише для війни, а й для функціонування української держави. Найбільші санкції проти Росії – це позбавлення доступу російської нафти та газу до європейського ринку. Ми запровадили санкції проти танкерного флоту. Ми безстроково заблокували російські активи. Ми зобов’язалися виділити 90 млрд євро на підтримку України у цьому та наступному році", - нагадав польський міністр.

Він додав, що європейські партнери і надалі надаватимуть найбільший обсяг коштів на відновлення України.

"Ми підемо на певні ризики у прийомі України до Євросоюзу. І це наша безпека, яка поставлена на карту", - наголосив Сікорський.

Мирна угода щодо України

Як повідомляв УНІАН, Віткофф стверджує, що має оптимістичний настрій у зв'язку зі спробами досягти миру в Україні, бо залишилося узгодити лише "одне питання". За його словами, сторони "знаходяться на завершальному етапі" узгодження угоди.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зі "стриманим оптимізмом" характеризує поточні зусилля із пошуку шляхів до припинення війни Росії проти України. Проте, на його переконання, не слід чекати, що гарантований мир настане вже завтра.

Вас також можуть зацікавити новини: