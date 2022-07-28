Глава держави Володимир Зеленський заявив, що надання або позбавлення громадянства відбувається відповідно до вимог чинного законодавства.

Президент Володимир Зеленський заявив, що немає жодних спекуляцій у питанні позбавлення керівника штабу територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана громадянства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній з президентом Литви прес-конференції Гітанасом Науседою у Києві.

Зокрема, у президента запитали, чи можливий перегляд рішення про позбавлення Корбана громадянства, і якщо ні, то чи може глава держави пояснити мотиви цього рішення, аби уникнути спекуляцій.

"По-перше: ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно у межах чинного законодавства", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, народний депутат Сергій Власенко опублікував скріншот нібито таємного указу президента про позбавлення громадянства ряду осіб, у тому числі й Корбана.

22 липня керівник територіальної оборони Дніпропетровської області, екс-народний депутат Корбан повідомив, що на польсько-українському кордоні у нього вилучили паспорт.

26 липня у Facebook він написав, що перебуває в Польщі. Корбан додав, що паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство його стан як "особа без громадянства".

Він повідомив, що шукає можливості знову перетнути кордон України, зауваживши, що має на руках посвідчення про народження.

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