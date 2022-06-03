Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував постачання сучасних ракетних систем залпового вогню HIMARS. Він зазначив, що ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Сполучені Штати підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS. Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю. Я вдячний Президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів за таку підтримку", - наголосив президент.

Окрім цього Зеленський зауважив, що нині очікуються хороші новини про постачання зброї й від інших партнерів:

"Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень".

HIMARS для України: що відомо про постачання артилерійських ракетних систем

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський ще 13 квітня озвучив прохання надати M142 HIMARS - американську універсальну ракетну систему, яка здатна виступати одночасно: реактивною системою залпового вогню та високоточним ракетним комплексом. Саме ця зброя - "довга рука" ЗСУ для критичних ударів по армії РФ.

1 червня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги ввійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.